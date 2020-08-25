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  4. 25 Ağustos 2020 08:13

İstanbul'da yangın paniği! 4 binaya sıçradı

İstanbul Şişli'de gecekonduda çıkan yangın çevredeki 4 binanın çatısına sıçradı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerine vatandaşlar da yardım etti.

İstanbul'da yangın paniği! 4 binaya sıçradı
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Yangın Feriköy Mahallesi Ceviz Sokak’ta bir gecekondu’da başladı. Yükselen alevler önce yandaki binanın dış cephesine ardından 4 binanın çatısına sıçradı.

SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Yangın nedeniyle mahalleliler panikle sokağa döküldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardım etti. Kimisi dua ederken kimisi hortumla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Polis ve itfaiyenin yangına ilişkin incelemesi sürüyor. 

DHA

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yangın , şişli
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