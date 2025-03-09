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İstanbul'da yangında can pazarı

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İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri, itfaiye yardımı ile kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi Büyükyonca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın 1’inci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı ve ortaya çıkan siyah duman apartmanın içerisine doldu. Yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar camlara çıktılar. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 7 vatandaş, bölgeye sevk edilen ambulanslarda ayakta tedavi gördü. Dumandan etkilenen bir kişinin ise hayati tehlikesinin olmadığı ancak tedbiren hastaneye götürüldüğü öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

İHA

Etiketler esenyurt yangın
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