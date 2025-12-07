  1. Anasayfa
İstanbul'da ''yıldırım'' felaketi: Çok sayıda araç yandı

İstanbul'da ''yıldırım'' felaketi: Çok sayıda araç yandı
Güncelleme:

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde bir otoparkta yangın çıktı. 14 aracın hasar gördüğü yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

Yangın Gaziosmanpaşa Yenimahalle 538. sokakta bulunan otoparkta saat 07.00 sıralarında çıktı. Otoparktaki araçlarda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında park halinde bulunan 14 araç zarar gördü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının yıldırım düşmesinden kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Zarar gören 14 araçtaki hasar yapılacak incelemeler sonucunda belli olacak. 

DHA

