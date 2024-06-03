İstanbul'da yine akran kabusu: İkisi kavga etti, diğerleri ise...

Başakşehir'de iki çocuk yumruklarla kavga ederken, arkadaşları ayırmak yerine o anları cep telefonuyla kaydederek eğlendi. Akran zorbalığı anbean kameraya yansıdı.

Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde iki çocuk birbirine yumruklarla saldırdı. Kavga eden çocukların arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Kavgayı izleyen çocuklar, yumruklarla birbirlerine saldıran çocuklara daha fazla vurmalarını söyledi. Akran zorbalığının yaşandığı olayda birbirlerine saldıran çocukları, arkadaşları ayırmak yerine eğlenerek izledi. Arkadaşların arasından kavgayı ayırmak isteyenlere ise diğer çocuklar izin vermedi. İki çocuğun kavga ettiği anlar kameraya yansırken, görüntülerde arkadaşının bayılacağını söyleyerek müdahale etmek isteyen çocuğa, diğer arkadaşlarının müsaade etmediği görülüyor.

İHA