İstanbul'da yine bir kuyumcu vurgunu iddiası

İstanbul Büyükçekmece’de bir kuyumcunun, vatandaşlara altına alıp satma bahanesiyle topladığı milyonlarca lirayla kaçtığı iddia edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir şahıs mahallede kendisinden alışveriş yapan yakınlarından, ‘altını ve parayı işletme’, ‘parayı alıp altını sonra verme’ bahanesiyle milyonlarca lira topladı. Şahıs bir gecede aniden ortadan kaybolurken, mağdur olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar polise ve savcılığa şikayette bulundu. Mağduriyet yaşayan bazı vatandaşların ise kuyumcunun geri geleceği umuduyla şikayetçi olmadığı öğrenildi.

E.T. isimli vatandaş yaşananları anlatarak, "Salı akşamı geldim buraya bana gram lazım dedim. Kendisi de bana ‘Tamam’ abi dedi. Ben parayı verdim ‘3 tane gram altın vereceğim şimdi yok’ diyerek bana kağıda yazı yazıp verdi. 2 hafta oldu. Bir sürü insan var burada. 10 kişiye yakın burada var. Toplam bir meblağ duymadım" dedi.

Komşu esnaf Erdal Döngel, "Ben şahsen tanımıyorum. Dolandırmış piyasayı gitmiş. 1 ay ya açık kaldı ya kalmadı gitti. Müşterileri gelip gidiyor soruyorlar bize. Mesela adam 1 milyonluk altın almaya gelmiş nakit vermiş ama altını alamamış "diye konuştu.

İHA