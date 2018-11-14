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  4. 14 Kasım 2018 13:40

İstanbul'da yine yol verme kavgası; bıçaklandı!

İstanbul Beyoğlu'nda zabıta amiri Kadir Çankır, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

İstanbul'da yine yol verme kavgası; bıçaklandı!
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 Saldırgan kaçarak izini kaybettirirken arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan zabıta amirinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zabıta amirinin bıçaklanma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bademlik mevkii Haliç Köprüsü katılımı trafik ışıklarında 17.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta amiri olan Kadir Çankır ve arkadaşı araç ile seyir halindeyken Bademlik ışıklarda başka bir araç sürücüsü ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz belirlenemeyen sürücü, zabıta amirini sırtından bıçaklayarak yaraladı.

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