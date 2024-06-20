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İstanbul'da yol kenarında ceset bulundu

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Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Otoyolun kenarında bulunan ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada yerde hareketsiz yatan kişinin 34 yaşındaki A.Y. olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Y.'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Olay yeri inceleme ekiplerini yaptığı çalışmaların ardından Y.'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Y.'un hayatını kaybetiğini öğrenen yakınları olay yerine akın ederken, bazıları sinir krizi geçirdi.

Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu.

DHA

Etiketler istanbul TEM otoyol ceset
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