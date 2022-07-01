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  4. İstanbul'da yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'da yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Ümraniye’de bir araç sürücüsü yol ver tartışması yaşadığı İETT aracının camına yumruklarla saldırdı. Otobüs şoförünü tehdit etti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye 3004. Cadde üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla yol üzerinde seyir halinde olan vatandaş ile İETT araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü İETT aracının camını yumruklamaya başladı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın otobüs camını yumrukladığı, otobüs içerisindeki yolcuların ise şahsa uyarıda bulunduğu görülüyor.

Etiketler yol verme kavgası kavga
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