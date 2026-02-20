İstanbul'da yol verme tartışmasında trafik magandaları iş başında: Trafik değil boks ringi

İstanbul Arnavutköy’de akşam saatlerinde yaşanan iki ayrı trafik kavgası pes dedirtti! Haraççı Mahallesi'nde yol verme tartışması bir anda boks maçına dönüşürken, sürücüler araçlarını yolun ortasında bırakıp birbirine girdi. Arnavutköy Yolu üzerinde kaydedilen bir diğer görüntüde ise bir kişinin darp edildiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İşte o "meydan dayağı" görüntüleri ve yaşanan dehşetin detayları.

İstanbul'un yoğun trafiği Arnavutköy'de asayiş olayına dönüştü.

Haraççı Mahallesi ve Arnavutköy Yolu üzerinde yaşanan iki ayrı olayda, sürücüler arasındaki sözlü tartışmaların yerini şiddet aldı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, trafiğin nasıl bir şiddet sarmalına dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Cadde Boks Ringine Döndü

Haraççı Mahallesi’nde iddiaya göre dün akşam saatlerinde iki sürücü arasında "yol verme" meselesi yüzünden sözlü münakaşa başladı. Öfkesine hakim olamayan taraflar, araçlarını trafiğin ortasında durdurarak aşağı indi.

Hiçbir uyarı yapmadan birbirine saldıran sürücülerin kavgası, profesyonel boks maçlarını aratmadı. Çevredeki vatandaşların korku dolu bakışları arasında yaşanan arbede, saniye saniye kaydedildi.

Bir Kişiye Meydan Dayağı

Aynı saatlerde Arnavutköy Yolu üzerinde kaydedilen ikinci olayda ise nedeni henüz belirlenemeyen bir gerginlik yaşandı. Görüntülerde, bir kişinin kalabalık bir grup veya diğer sürücü tarafından darp edildiği görüldü.

Trafikteki diğer vatandaşların korna çalarak durdurmaya çalıştığı kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

Vatandaşlar Tepkili: "Can Güvenliğimiz Kalmadı"

Yaşanan bu iki olay sosyal medyada paylaşılınca vatandaştan da tepki yağdı. Trafikte en ufak bir kıvılcımın şiddete dönüşmesinden şikayet eden vatandaşlar, denetimlerin artırılmasını talep ediyor.

Emniyet ekiplerinin her iki kavgaya karışan şahısların kimliklerini belirlemek ve yasal süreci başlatmak adına görüntüleri incelemeye aldığı öğrenildi.

İHA