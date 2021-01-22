İstanbul'da yolcu minibüsü alev alev yandı

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Bağcılar Hacı Ahmet Yesevi Caddesi'nde ilerleyen yolcu minibüsü henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Boş olduğu belirtilen minibüs alev alev yanarken olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi.
Yangın söndürülürken minibüs kullanılmaz hale geldi.
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