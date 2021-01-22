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  4. 22 Ocak 2021 13:50

İstanbul'da yolcu minibüsü alev alev yandı

İstanbul Bağcılar'da, boş halde trafikte seyreden yolcu minibüsü alev alev yandı. Yangın söndürülürken minibüs kullanılmaz hale geldi.

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Bağcılar Hacı Ahmet Yesevi Caddesi'nde ilerleyen yolcu minibüsü henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Boş olduğu belirtilen minibüs alev alev yanarken olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi.

Yangın söndürülürken minibüs kullanılmaz hale geldi.

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