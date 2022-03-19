İstanbul'da yürekleri ısıtan diyalog: Saniye teyzenin tüm patiklerini satın aldı

İstanbul Sultangazi'de yol kenarında patik satışı yapan Saniye adlı kadının ördüğü patikleri, yanına yaklaşan bir genç tarafından satın alındı.

İstanbul Sultangazi'de yaşanan ve yüreklere adeta su serpen olayda bir genç, soğuk havada el emeği örgülerini satmaya çalışan yaşlı kadını fark edince yanına gidip tanıştı.

HEPSİNE 300 TL VERDİ

Kadınla bir süre sohbet eden genç, kadının üşüdüğünü fark edince sattığı eşyaları 300 TL karşılığında satın aldı. Genç ve yaşlı kadın arasında geçen diyalog ise yüzleri tebessüm ettiren sahnelere neden oldu.