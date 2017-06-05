İstanbul'da zincirleme kaza ! 10 araç birbirine girdi

O3 Karayolu Bağcılar mevkisinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, O3 Karayolu Mahmutbey istikametinde seyreden 34 YT 1191 plakalı otomobil, Bağcılar mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak takla attı. Takla atan aracın arkasından gelen iki kamyonet, bir minibüs ve 6 otomobil de birbirlerine çarparak kazaya karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Takla atan aracın ismi henüz öğrenilemeyen ve ağır yaralanan sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında diğer araçlarda bulunan vatandaşlardan iki kişinin daha yaralandığı, onların da çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Kazanın ardından kara yolunda trafik durma noktasına gelirken, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından trafik normale döndü.