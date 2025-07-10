İstanbul'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

İstanbul Başakşehir'de 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi üzerinde sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki kamyonet, kontrolden çıkarak cadde üzerindeki ışıklarda bekleyen 5 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, karşı şeride geçerek 4 araca daha çarptıktan sonra devrildi.



Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan bir halime kadın ve 2 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan bir kişinin halime bir kadın olduğu öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA