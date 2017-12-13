SON DAKİKA
AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN FLAŞ ''DÖNER'' KARARI
İSTANBUL'DA BOMBALI ARAÇ PANİĞİ ! EKİPLER OLAY YERİNDE
Avrupa Parlamentosu'ndan flaş ''döner'' kararı
Avrupa Parlamentosu'ndan flaş ''döner'' kararı
''Fareyi kovalayan dede'' sosyal medyayı salladı
''Fareyi kovalayan dede'' sosyal medyayı salladı
İstanbul'da zincirleme kaza ! Trafik felç oldu
İstanbul'da zincirleme kaza ! Trafik felç oldu
İTO Başkanı'nın ölümüne inceleme başlatıldı
İTO Başkanı'nın ölümüne inceleme başlatıldı
Suudi Arabistan bombaladı: 51 ölü, 80 yaralı
Suudi Arabistan bombaladı: 51 ölü, 80 yaralı
Artık sofrada değil rüyanızda görürsünüz ! Fiyatı altınla yarışıyor
Artık sofrada değil rüyanızda görürsünüz ! Fiyatı altınla yarışıyor
PYD yine kaşınıyor ! Sınırda duvar ören işçilere saldırı
PYD yine kaşınıyor ! Sınırda duvar ören işçilere saldırı
Nurten öğretmen dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri oldu !
Nurten öğretmen dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri oldu !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 13 Aralık 2017 15:33

İstanbul'da zincirleme kaza ! Trafik felç oldu

Bahçelievler Basın Ekspres yolunda meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle yol kapandı.

İstanbul'da zincirleme kaza ! Trafik felç oldu
A+ A-

Bahçelievler'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı yönünde seyreden 16 CLU 86 plakalı kamyonetle Güneşli Köprülü Kavşağı yakınında plakası belirlenemeyen bir kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, sağ şeritte seyretmekte olan 34 EY 1539 plakalı alüminyum cevheri yüklü kamyona çarptı. Alüminyum yüklü kamyon devrildi.

Kazada kamyon ve kamyonet sürücüleri hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücülere olay yerine gelen sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolunun 2 şeridi Atatürk Havalimanı yönünde trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçlar ve etrafa saçılan alüminyum külçelerinin kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlattı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

bahçelievler , istanbul , zincirleme trafik kazası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM