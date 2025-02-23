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İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

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İstanbul'da TEM Otoyolu, 5. Levent mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu 5. Levent mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden frene bastı. Bunun üzerine sürücülerinin takip mesafesini korumadığı 4 araç birbirine çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kazanın ardından yolu temizleme çalışması yaptı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçlar trafik çekiciyle kaldırıldı. 

İstanbul'da TEM Otoyolu, 5. Levent mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA

Etiketler TEM otoyolu levent Zincirleme kaza
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