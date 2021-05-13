İstanbul'daki bekçi dayağı görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İstanbul Fatih'te bekçilerin bir kişiye şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Twitter’da bekçilerin bir kişiye şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. İstanbul Fatih’te çekildiği anlaşılan görüntülere göre bekçiler, yere yatırdıkları kişiye şiddet uyguluyor.

Bu sırada bir bekçi, olay yerine gelen bir başka kişinin üstüne yürüyor ve küfürlü şekilde bağırarak tekme savuruyor. Birkaç saniye sonra 3 el silah sesi duyuluyor.



Twitter’da Tolga Özçelik adlı bir kullanıcı tarafından paylaşılan videoya göre, 4 bekçi yere yatırdıkları bir kişiye şiddet uyguluyor. Bekçilerden biri, yerde yüz üstü yatan şahsın sırtına eliyle sert darbeler indiriyor.

Bu sırada olay yerine yaklaşan biri kişi daha bekçilerin şiddetine maruz kalıyor. Yerde yatan kişinin sırtına vuran bekçi, ayağa kalkarak bu kişinin üzerine yürüyor. Şahsa bağırarak küfür eden ve bölgeden uzaklaşmasını isteyen bekçi, ardından bir tekme savuruyor. Bekçi tekme savurduğu sırada düşen cep telefonunu eğilip tekrar cebine koyuyor.

Daha sonra aynı bekçi, kovduğu şahsın peşinden gidiyor. Ardından bir bekçi daha yerdeki şahsın başından ayrılarak o tarafa doğru yöneliyor. Bu bekçinin, arkasından gelmesi için diğer bekçiye “Yusuf” diye bağırdığı duyuluyor.

3 bekçi görüntüden çıktıktan sonra videodan 3 el silah sesi duyuluyor.

Videoyu paylaşan Tolga Özçelik, olayın İstanbul’da gece saatlerinde yaşandığını belirtti. Bekçilerin şahsı yere yatırdığı yerde ‘Grand Anatolia Hotel’ tabelası göze çarpıyor. Grand Anatolia Hotel, İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunuyor.