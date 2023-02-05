İstanbul'daki depreme patlama mı yol açtı ? Dikkat çeken açıklama

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, İstanbul Kağıthane merkezli depremin patlatma kaynaklı olduğuyla ilgili iddialarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, merkez üssü İstanbul Kağıthane olan 3.0 büyüklüğündeki depremin patlatma kaynaklı olduğu yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.

İstanbul Kağıthane’de AFAD tarafından büyüklüğü 3.0, derinliği 10.66 kilometre olarak belirtilen bir sarsıntı meydana geldiğini söyleyen Sertçelik, şunları söyledi;

Kuzey Anadolu fayının ana kırığına yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta gelen bu sarsıntının kaynağı ile ilgili çeşitli yorumlar yapılmaktadır.

Meydana gelen sarsıntının patlatma ya da deprem kaynaklı olmasının yanı sıra HAARP (Yüksek Frekanslı Aktif Aurorasal Araştırma Programı) ile ilişkilendirilen yorumlar özellikle İstanbul depremi gerçeğiyle karşı karşıya kalan halkın kafasının karışmasına neden olmaktadır.

AFAD-Ulusal Deprem Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanlığı olarak ekibimizle birlikte Türkiye genelinde patlatma deprem ayrımını yapan proje gerçekleştirilmiştir.

Hem deprem istasyonu bazlı hem de olay bazlı ayırımın yapıldığı yazılım ile sarsıntıların kaynağı yüksek bir doğrulukla belirlenebilmektedir.

SARSINTININ KAYNAĞINI AÇIKLADI

Patlatma yönündeki iddiaların gerçek olmadığını belirten Sertçelik, sözlerini şöyle sürdürdü;

Gece saatlerinde Kağıthane’de meydana gelen sarsıntı gerek AFAD gerekse Kandilli Rasathanesine ait çok sayıda deprem istasyonu tarafından kayıt edilmiştir.

Proje ekibinin gerek zaman gerekse frekans ortamında yaptıkları analiz sonucunda sinyallerin başlangıç ilk hareket yönleri, kısa zamanlı fourier frekans analizleri, güç spektrumları, net gözlemlenen S dalgası gibi bilgiler sarsıntının kaynağının deprem olduğunu göstermektedir.

Böyle durumlarda halkın bilimsel analizlere dayanmayan yorumlara itibar etmemesi ve bilim insanlarının veri analizlerine dayanmayan açıklama yapmamaları önem arz etmektedir.