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İstanbul'daki Filistin'e destek yürüyüşünde gözaltı

İstanbul'daki Filistin'e destek yürüyüşünde gözaltı
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İstanbul Kadıköy'de Filistin Eylem Komitesi tarafından düzenlenen Gazze’ye destek yürüyüşü sırasında İsrail’e tam ambargo çağrısı yapılırken eyleme katılanlar arasından bir kişi gözaltına alındı.

Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısıyla Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan yurttaşlar, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.

“Soykırıma, açlığa, ablukaya direnen Gazze’nin yanındayız” yazılı pankart açan yurttaşlar, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Kahrolsun Siyonist İsrail devleti”, “Soykırımı izleme tam ambargo uygula” , “Gazze’de çocuklar açlıktan ölüyor” sloganları atarak Süreyya Operası önünden Kilise Meydanı’na (Kalkedon) yürüdü.

Protesto yürüyüşünde İsrail’in Gazze'ye yardım malzemeleri girişini engellemesini protesto edilirken, protesto yürüyüşüne katılan bir kişi gözaltına alındı. 

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Etiketler filistine destek gazze'ye destek yürüyüş gözaltı
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