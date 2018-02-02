İstanbul'daki halk otobüsü faciasında flaş gelişme

Üsküdar'daki Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Selim Karakaya, Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Cumhuriyet Savcısı ifadesini aldığı şüpheli Karakaya'yı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Sürücü Selim Karakaya çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.





İstanbul'da 3 kişinin öldüğü otobüs kazanın görüntüleri dehşete düşürdü

HALK OTOBÜSÜNÜN DURAĞA DALDIĞI KAZADA 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ



Üsküdar'da dün meydana gelen kazada, Selim Karakaya'nın yönetimindeki 34 VN 7071 plakalı özel halk otobüsü, önce Turan Duman'ın yönetimindeki 34 TP 7072 plakalı İETT otobüsüne, sonra durakta bekleyenlere çarpmış, kazada, 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

İstanbul'da yine özel halk otobüsü dehşeti