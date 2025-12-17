İstanbul'daki huzurevinde yürekleri yakan skandal: Yaşlı adama şiddet kamerada

  1. Anasayfa
İstanbul Büyükçekmece'deki bir özel huzurevinde çekilen görüntülerde, huzurevinde kalan yaşlı bir vatandaşın kurum sahibinin eşi tarafından darbedildiği anlara dair görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren bir özel huzurevinden gelen görüntüler yürekleri yaktı.

Görüntülerin bundan 2 yıl öncesine ait olduğu öğrenilirken, skandal görüntülerde huzurevinde kalan bir yaşlı vatandaşınözel huzurevinin sahibinin eşi tarafından darbedildiği görüldü.

Yürekleri yakan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Büyükçekmece'de özel huzurevinde şiddet' başlığıyla yer alan paylaşımlara ilişkin gerekli incelemenin başlatıldığını ve sorumlu müdürün, müdürlük ile çalışma onayının iptal edildiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında ‘Büyükçekmece'de özel huzurevinde şiddet' başlığıyla yer alan haber ve paylaşımlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Bakanlık, il müdürlüğü ekiplerinin söz konusu olayla ilgili inceleme başlattığını duyurdu. Aynı zamanda açıklamada, Sorumlu Müdür Y.K.'nın, sorumlu müdürlük ve çalışma onayının iptal edildiğini bildirdi.

"Özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edilerek gerekli inceleme başlatılmıştır"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğümüz ekiplerince ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edilerek gerekli inceleme başlatılmıştır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından muhakkik görevlendirilmiş olup, eş zamanlı olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İdari tedbir kapsamında, Sorumlu Müdür Y.K.'nın sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir. Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup; adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."

 

İHA

