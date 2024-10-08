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İstanbul'daki kadın katilinin intiharındaki 3'üncü kişinin kimliği belli oldu

İstanbul'daki kadın katilinin intiharındaki 3'üncü kişinin kimliği belli oldu
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İstanbul’da 2 genç kızı vahşice katlettikten sonra Edirnekapı Surları'ndan atlayarak intihar eden Semih Ç.'in intihar ederken arkasında görüntülenen kişinin kim olduğu belli oldu.

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da Ayşegül ve Hilal adlı 2 genç kızı vahşice öldürdükten sonra Edirnekapı Surları'ndan atlayarak intihar eden Semih Ç.'in intihar anında arkasında bir kişi belirmişti.

Semih Ç, öldürdüğü genç kızlardan birinin parçalanmış bedenini surlardan olay yerine gelen annesinin önüne attıktan sonra intihar ederken arkasında bir kişi görülmüştü.

Cinayetlerle ya da intiharla alakasının olup olmadığı günlerdir tartışılan bu gizemli kişinin kim olduğu sonunda ortaya çıktı.

Semih Ç.'in intihar anında arkasında görülen kişinin müzakereci bir polis olduğu öğrenildi. Polis, Semih Ç.'i ikna etmek için hamle yapmaya hazırlanırken, Semih Ç. kendisini surlardan aşağı atlayarak yaşamına son vermişti.

 

Etiketler kadın katili üçüncü kişi gizemli kişi polis poplis memuru
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