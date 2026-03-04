İstanbul'daki kentsel dönüşümde yine bir kontrollü yıkım kontrolden çıktı!

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm için yıkılan binanın molozları cadde üzerine döküldü. Reşit Paşa Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar, üzerlerine gelen toz bulutu ve beton parçalarından kaçmak için büyük çaba sarf etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da kentsel dönüşümün en çok uygulandığı ilçelerin başında gelen Avcılar ilçesinde Merkez Mahallesi Reşit Paşa Caddesi dün akşam saatlerinde büyük bir tehlikeye sahne oldu. Yıkım kararı alınan bir binanın söküm işlemleri sırasında, iş makinelerinin müdahalesiyle birlikte bina parçaları caddeye doğru savruldu.

Olay anında caddede yürüyen onlarca vatandaş, bir anda yükselen toz bulutu ve üzerlerine gelen moloz parçalarıyla neye uğradığını şaşırdı. Çevredeki bir esnafın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; insanların panik içerisinde sağa sola kaçtığı, sokağın saniyeler içinde tamamen griye boyandığı görüldü.

"Mucizevi" Kurtuluş: Yaralı Yok

Beton parçalarının döküldüğü noktada o esnada kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalar ve dükkanlar toz altında kaldı. Vatandaşlar, yıkım sırasında yeterli bariyer kurulmadığı ve caddenin trafiğe tam olarak kapatılmadığı iddiasıyla tepki gösterdi.

İHA