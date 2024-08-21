İstanbul'daki müzisyen cinayetinde sır perdesi aralandı

İstanbul Kadıköy'de kendisinden haber alınamayan müzisyen Ç.E., evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, cinayeti itiraf etti.

Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör olarak müzikle ilgilenen Ç.E.'nın (40) yakınları günlerdir kendisinden haber alamıyordu. Ersan'ın evine giden yakınları, çilingir yardımıyla evin kapısını açtırdı. Kapının açılması ile birlikte yakınları, E.'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Ç.E., evinin salonunda elleri, ayakları ve ağzı havlu bir bezle bağlanmış halde bulundu. E.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden genç müzisyenden 17 Ağustos'tan bu yana haber alınamadığı öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

KATİLLERİNİ KAPIDA KARŞILAMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada binanın güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Görüntülerde Ç.E.’nın kapıda karşıladığı 2 kişi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Görüntülerde apartman kapısını açan Ç.E.’nın 2 kişiyi karşıladığı görülürken, bir süre sonra 2 kişinin yalnız olarak apartmandan ayrıldığı görülüyor. Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak takip ettiği şüphelilerin, evden ayrıldıktan sonra bir büfeye giderek içki aldıkları görüntülere de ulaştı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.A.U.(19) ve E.E.(26) gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren şüphelilerin tüm detayları anlatarak, cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. Ç.E.’yla bir süre önce internetten tanıştıklarını anlatan şüphelilerin olay günü birlikte içki içmek için toplandıklarını söyledikleri öğrenildi.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Mağdurun kendilerini apartman kapısında karşılayarak daireye çıkardığını anlatan şüphelilerin, gecenin ilerleyin saatlerinde alkollün etkisiyle aralarında tartışma çıktığını belirttiği öğrenildi. Şüphelilerin ifadesinde "Aramızda kavga çıktı. Kavga sırasında onu dövdük. Bayıldığını düşündük. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantla kapattık. Sonra evden ayrıldık. Öldüğünü daha sonra öğrendik." dedikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İHA/DHA