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  4. Burası Arabistan değil, İstanbul! Öğrenci yurdunda skandal görüntü

İstanbul'daki öğrenci yurdunda Arapça cuma hutbesi olay oldu

İstanbul Maltepe'deki Mimar Sinan KYK yurdunda çekildiği belirtilen cuma hutbesi videosu büyük tepkilere yol açtı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer'in paylaştığı görüntülerde Arapça verilen cuma hutbesinde Türk öğrencilerin halleri dikkatlerden kaçmadı.

Zafer Partisi Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer, İstanbul Maltepe'de bulunan Mimar Sinan KYK yurdundan yeni görüntüler paylaştı.

Tunçer, yurtta Cuma hutbesinin Arapça verildiğini belirterek "Türk öğrenciler ve personel turist gibi dinliyor" dedi.

"Ali Erbaş resmi dilimiz Türkçedir"

Sevda Gül Tunçer, "Mimar Sinan KYK yurdunda skandal bitmiyor. Mescidde cuma hutbesi Arapça veriliyor,Türk öğrenciler ve personel turist gibi dinliyor. Sn. Ali Erbaş, resmi dilimiz Türkçedir.

Anayasal kurum olan Diyanet'in, 3. Md'ye ve ulusal egemenliğimize aykırı bu uygulamadan haberi var mı" ifadelerini kullandı.

Videoya sosyal medyada tepki yağdı. Toplumun kendi kültürünü korumaya, erozyonu eleştirmeye hakkı olduğunu hatırlatan bir vatandaş 'Kimse neden Türkçe değil diye itiraz etmiyor' diyerek isyan etti.

Etiketler arapça hutbe yurt öğrenci yurdu maltepe istanbul
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