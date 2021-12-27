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  4. İstanbul'daki ortaokulda skandal görüntüler! Veliler ayaklandı

İstanbul'daki ortaokulda skandal görüntüler! Veliler ayaklandı

Kadıköy'de bulunan bir ilkokulda çekilen bu görüntülerde öğrencileri kulaklarından çekerek odasına götüren okul müdürü hakkında velilerin şikayeti üzerine soruşturma açıladı.

Kadıköy'de bir ilkokul müdürü A.K. iki ilkokul öğrencisinin kulaklarını çekerek odasına götürdü. Okul müdürü A.K. velilerin şikayeti üzerine çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. Kadıköy Kaymakamlığı A.K. hakkında idari soruşturma başlattığını duyururken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. iddiaya göre okul müdürü odasına götürdüğü öğrencileri darbetti.

Olay 23 Aralık Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Şener Birsöz İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre Okul Müdürü A.K., ilkokul öğrencileri F.A.B. ve A.Ş'nin kulağını çekerek odasına götürdü. Yine iddiaya göre burada öğrencileri darbetmeye devam eden A.K.'yi öğrenci velileri şikayet etti.

Şüpheli A.K.'nin çocukların kulağını çektiği anlar güvenlik kamerasına yansırken şüphelinin çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

 KAYMAKAMLIK İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Kadıköy Kaymakamlığı ise "23 Aralık 2021 Perşembe günü saat 18.39'da Şener Birsöz İlkokulu'nda okul öğrencisi F.A.B.'nin ve A.Ş.'nin velileri çocuklarının Okul Müdürü A.K. tarafından darp edildiğini beyan ederek şikayetçi olmuşlardır. 24 Aralık 2021 tarihinde Okul Müdürü sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili Okul Müdürü hakkında Kaymakamlığımızca da idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

DHA

Etiketler ilkokul okul müdürü kulak şiddet öğrenci
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