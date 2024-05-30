İstanbul'daki parçalanmış ceset cinayetinde korkunç ayrıntılar

İstanbul Pendik'teki konteynerde parçalanmış halde bulunan cesetle ilgili yürütülen soruşturmada zanlının öldürülen kişiyi önce boğup sonra parçalara ayırdığı ortaya çıktı.

İstanbul Pendik'te 79 yaşındaki N.S.’in 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan B.D. sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin evinde bulunan bir balta üzerinde yapılan DNA incelemesinde ölen N.S.’in DNA’sı bulundu. Şüphelinin B.D.’yi önce boğduğu daha sonra baltayla parçalara ayırarak çöp konteynerlerine attığı tespit edildi.

İstanbul, Pendik'te yaşanın vahşi cinayet önceki gün bir vatandaşın çöp konteynerinde ceset parçaları görerek polise ihbar etmesiyle ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemede öldürüldükten sonra parçalara ayrıldığı anlaşılan cesedin 79 yaşındaki N.S.’e ait olduğu belirlenmişti. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili ortaya çıkan bir video görüntüsüyle soruşturmanın yönü değişmişti. Görüntülerde elindeki beyaz bir kovayı, cesedin baş kısmının bulunduğu çöp konteynerine boşalttığı görülen B.D. polis ekipleri tarafından hemen gözaltına alınmıştı. Poliste suçlamaları kabul etmeyerek “Ben sadece yolda bulduğum çöpü döktüm” diyen şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Anadolu Adalet sarayında çıkarıldığı mahkemede aynı ifadesini tekrar eden şüpheli B.D. kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BALTA ÜZERİNDE ÖLEN KİŞİNİN DNA'SI BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada B.D.’nin evinde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen Balta üzerinde yapılan DNA incelemesi tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede şüphelinin evinde bulunan balta üzerinde öldürülen N.S.’e ait DNA örnekleri bulundu. Bu şüphelinin cinayeti işlediğini gösteren en önemli delil olarak kayıtlara geçti. Polis soruşturmasına göre şüphelinin önce N.S.’i boğduğu ardından Baltayla parçalara ayırarak çöp konteynerlerine attığı belirtildi.

DHA