İstanbul'daki scooter faciasında karar çıktı

İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz ekim ayında hafif ticari aracın kapısını açarak elektrikli scooter kullanan İlknur A.'nın (40) İETT otobüsünün altında kalarak ölmesine neden olan sürücü 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Rıza Ö. ve avukatı katıldı. Duruşmada kazada hayatını kaybeden İlknur A.'nın ailesinin avukatları Robin Baran ve Evren Ergin Akça da yer aldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen otobüs şoförü M.Y. olay günü özel halk otobüsüyle Yenidoğan'dan Kadıköy istikametine doğru seyir halinde olduğunu, havanın yağışsız ve yerlerin kuru olduğunu söyledi. Normal bir hızda seyir halinde olduğunu öne süren M.Y. "Seyir halindeyken scooter benim ön sağ tarafımda ilerlemekteyken sola doğru yöneldiğini gördüm. Görür görmez fren yaptım, yeterli mesafe olmadığı için scooter sürücüsünü otobüs altına almışım" diye konuştu.

'EĞER KAPI AÇILMAMIŞ OLSA YOLUNA DEVAM EDERDİ'

Sanık avukatı M.Y.'ye "Önünde ve sağında seyreden scooter'ın aniden manevra yapmasını gözetip hızını yola göre ayarlayıp ayarlamadığının sorulmasını talep ederim" dedi. Hakimin bu soruyu tanığa yöneltmesi üzerine M.Y. "Aramızda yaklaşık 3-5 metre mesafe vardı. Scooter herhangi bir şekilde sağa sola yalpalamıyordu. Benim aracımın sağından doğru gidiyordu. Eğer kapı açılmamış olsa yoluna devam ederdi. Scooter'ın manevra yapması durumda ani durma ihtimalim yoktur" şeklinde cevap verdi.

Sanık avukatı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişi Kurulu'na kayıtlı trafik bilirkişisi G.E.'nin beyanına başvurulmasını talep etti. Hakim talebi kabul etti. Olay mahallini incelediğini, tanıklarla görüştüğünü öne süren trafik bilirkişisi G.E. "Aracını park edip kapısını açan sanığın asli kusurlu, scooter sürücüsünün ise manevra yaparken sol kolunu işaret etmemesi nedeniyle tali kusurlu ve İETT otobüsü sürücüsü M.Y.'nin 2 şeritli bir yolda park edilmiş bir araç olduğu halde yanından geçen başka bir taşıt olmasına rağmen scooter'ın güvenli bir şekilde geçişini sağlamak için hızını yavaşlatması gerektiğinden dolayı tali kusur verdim" ifadelerini kullandı.

AİLE AVUKATI BİLİNÇLİ TAKSİR HÜKÜMLERİNDEN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Aile avukatı Evren Ergin Akça esas hakkındaki savunmasında "Her ne kadar Cumhuriyet Savcısı önceki celse verdiği mütalaada sanığın taksirle cezalandırılmasını talep etmişse de biz bilinçli taksir hükümlerinden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Savcı geçen celse verdiği mütalaasını tekrar etti.

KEŞKE BEN ÖLSEYDİM

Söz verilen tutuksuz sanık Rıza Ö. ise "Ben olay olduğu sırada otobüsün camlarına doğru yumruklarla vurdum. Ben böyle bir olayın olmasını istemezdim. Keşke ben ölseydim. Psikolojim bozuldu. Bilinçli olarak yaptığım bir iş değildir" dedi.

Sanık avukatları müvekkilinin beraat etmesini talep etti.

CEZADA TAKDİRİ İNDİRİM YAPILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme sanık Rıza Ö.'yü "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan önce 3 yıl 6 hapis cezasına çarptırdı. Sanığın lehine takdiri indirim yapan mahkeme Ö.'nün 2 yıl 11 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

KARAR İSTİNAF'A TAŞINACAK

Aile avukatları Robin Baran ve Evren Ergin Akça'nın kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşınacağı öğrenildi.

DHA