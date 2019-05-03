İstanbul'daki seçim soruşturması için flaş açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul seçimlerinde sandık kurullarına yönelik soruşturma hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başlatılan soruşturmalar, ihbara konu olayların gerçekliğini ortaya çıkarmaya özgü olarak ve kanunlarla Cumhuriyet Başsavcılığımıza tanınan delil toplama yetkileri usulünce kullanılmak suretiyle yürütülmektedir.

31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oyların sayımı, tutanağa bağlanması, sonuçların sisteme girilmesi vb. işlemlerde çeşitli usulsüzlükler olduğundan bahisle seçimin ertesi gününden bu yana muhtelif zamanlarda vatandaşlar, siyasi parti teşkilatları ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarınca yapılan ihbarlar üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca soruşturmalar başlatılarak iddialara konu belgeler temin edilmiş ve bu işlemlerde görevli kişiler de savunmaları alınmak üzere davetiye tebliğ edilmek suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığımıza çağrılmıştır."

NE OLMUŞTU ?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde sandık sayımlarının ve veri girişlerinin hatalı yapıldığı, bu durmumun seçim sonuçlarını etkilediği iddiasıyla 32 ayrı soruşturma başlattı. 100'ün üzerinde kişi "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

İstanbul'da 3 ilçede 32 seçim soruşturması! Hepsi ifadeye çağrıldı