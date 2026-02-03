İstanbul'daki sır cinayette katil 16 yaşındaki kız çocuğu çıktı! Kendi babasını öldürmüş

İstanbul'da evinde başından vurulmuş halde ölü bulunan ve eşinin "intihar etti" dediği kişinin kızı tarafından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı 16 yaşındaki kız çocuğu korkunç cinayeti adım adım itiraf etti.

Olay, 9 Aralık 2024 tarihinde İstanbul'un Güngören ilçes, Sanayi Mahallesi'nde 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.

Polisi arayan E.D. eşinin intihar ettiğini söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından silahla vurulmuş halde yerde yatan M.D..'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemede M.D.'in yanında silah da bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, M.D.'in kızı E.D. cenaze için gittiği Diyarbakır'da kuzeni B.D.'e babasını silahla öldürdüğünü söyledi. E.D., gece 02.00'a kadar annesi ve babasının tartıştığını, babası uyuduktan sonra annesinin eline silah vererek babasını öldürmesini söylediğini, eldivenleri takarak kanepenin üzerine çıkıp uyuyan babasına ateş ettiğini kuzenine anlattı. Cinayetten sonra ise eldivenleri binanın havalandırmasına attığını ardından duş alıp kıyafetlerini yıkadığını annesinin ise silahı bir bezle temizleyip babasının yanına koyduğunu söyledi. Bunun üzerine B.D. savcılığa giderek şikayette bulundu. Anne E.D. ve abla R.D. gözaltına alındı.

'GECE SİLAH SESİ DUYMADIK'

E.D. ifadesinde kızı E.D.'nin kendisini uyandırarak babasını vurduğunu söylediğini, gidip baktığında eşinin başından vurulmuş şekilde elinde silahla yattığını gördüğünü, bunun üzerine yatağına gittiğini, gece kimsenin silah sesi duymadığını, çocukları A.B.D. ve A.D.'nin okula gitmesi üzerine polisi aradığını, polise eşinin intihar ettiğini söyledi.

Sanık R.D. ise , "Olay günü saat 08.00 sıralarında uyandım, üzerimi giydim, babamı yatakta başından kanlar akarken yatar vaziyette gördüm ve bağırdım bunun üzerine kardeşim E.D. polisi aradı. Ben kardeşime babamızı vurması yönünde bir söylemde bulunmadım" dedi.

‘PARMAK İZİM ÇIKMASIN DİYE ELDİVEN TAKTIM’

E.D. ifadesinde; "Babam uzun zamandır bize işkence yapıyor, sürekli hakaret, tehdit ve darbediyordu. Olay günü yine annemle kavga ettiler ve ben yaşananlara daha fazla dayanamayacağımı düşünerek babama ait kanepenin altındaki silahı eldiven takarak aldım ve babamı vurdum. Parmak izimin çıkmaması için eldiven taktım, daha sonra eldivenleri tuvaletin penceresinden apartman boşluğuna attım. Babamı vurduktan sonra annem ve kardeşlerimin kaldığı odaya gidip yattım. Babamı vururken kimse uyanmadı, sabah kardeşlerim okula gittikten sonra annem, babamın odasına girip babamı ölü gördü. Anneme babamı vurduğumu söyledim annem telefonundan polis arayıp haber verdi. Polislere babamı benim vurduğumu söylemedimö dedi.

SAVCILIK E.D.İN TEK BAŞINA GERÇEKLEŞMİŞ OLAMAYACAĞINI DEĞERLENDİRDİ

Savcılık tarafından, E.D.’nin kendi başına olay öncesinde parmak izinin çıkmaması için eldiven takması gerektiğini, eldiveni bulunmasının mümkün olmayan apartman boşluğuna atması, olaydan sonra duş alıp barut artığı bulaşmış olabilecek kıyafetlerini yıkaması gerektiğini düşünebilecek erginlik düzeyinde olmadığı değerlendirildi. Öte yandan olayın gece vakti hep birlikte ikamet ettikleri evde gerçekleşmiş olduğu halde aynı evin içinde bulunan annesi E.D. ve ablası R.D.'in silah sesini duymamasının mümkün olmadığı, E.D.’nin olayın hemen ardından annesinin yanına gittiğinde babasını vurduğunu söylemesi ve E.D.'in odaya gidip maktulün vurulduğunu gördüğü halde 112'yi aramayarak sabah olmasını beklemesini iştirak halinde değerlendirdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede, E.D., E.D. ve R.D. hakkında ‘Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Ruhsatsız silah’ suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

'BABAMI GECE YARISI ÖLDÜRDÜLER'

Öte yandan M.D.'in oğlu M.D. ise babasının ölümüyle ilgili, "Ben o sırada memleketteydim evde huzursuzluk çıkıyordu. Bunlar da babamı gece yarısı öldürdüler. Ceza almamak için iftira attılar. Suçu da kardeşimin üzerine attılar. İftira atıyorlar ama babam öyle birisi değildi" dedi.

'KAVGA GÜRÜLTÜSÜ DUYMADIK'

Esnaf O.D. M.D. ile ilgili, "Komşumuzdu arada bir geçerken selam verirdi. Elinde bir şey olsa ikram etmeye çalışırdı. Bize göre iyi bir insandı bir kötülüğünü de görmedik komşu olarak. Kavga gürültülerini duymadık" dedi. (DHA)

