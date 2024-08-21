İstanbul'daki suikastın failleri Romanya'da yakalandı

İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş adamını tabancayla öldürüp yurt dışına kaçan 3 zanlı, Romanya'da yakalandı.

İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanlarına silahlı saldırıdan sonra yurt dışına kaçtıkları açıklanan 3 zanlı Romanya'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, zanlıların İnterpol ile yapılan işbirliği ve takip sonucunda Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirileceği belirtildi.

Olayla ilgili dün de 4 kişi gözaltına alınmıştı.

ÖNCE BULGARİSTAN'A SONRA ROMANYA'YA GEÇMİŞLER

Çalışmalar kapsamında, olaydan sonra 3 araç değiştirerek 2,5 saat içinde yurt dışına çıkış yapan G.S, T.S. ve S.A'nın izini süren ekipler, zanlıların ilk önce Bulgaristan'a, oradan da Romanya'ya geçtiğini tespit etti.

Zanlıların İsrail'e kaçmak üzere uçağa bindiklerini belirleyen İstanbul polisi, Romanya Interpol birimiyle irtibata geçerek ortak çalışma başlattı.

ROMANYA INTERPOL BİRİMİ TÜRKİYE'NİN MESAJINA OLUMLU YANIT VERDİ

Kırmızı bülten çıkartılması zaman aldığından ve bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla şüphelilerin yakalanması için kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde Türkiye Interpolü tarafından çekilen "difüzyon'' mesajına olumlu yanıt veren Romanya Interpol birimi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada, zanlıların iadesi kapsamında ilgili makamlarca kırmızı bülten çıkarılması için başlatılan çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerle beraber hareket ettikleri ve kaçmalarına yardımcı oldukları tespit edilerek yakalanan L.E.E, I.A, A.F.M.M. ve P.Y'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında İstanbul Kâğıthane’de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce geniş kapsamlı çalışma başlatılmıştır.

Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q., F.M. ve E.K. isimli şahısların silah ile açılan ateş sonucu yaralandığı anlaşılmış, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q., isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, hastaneye kaldırılan F.M.’nın hayati tehlikesi bulunurken, E.K.’nın tedavisi ise bilinci açık bir şekilde devam etmektedir.

"ALACAK VERECEK MESELESİ"

Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir.

Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48’de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmişti, devam eden çalışmalarda, 20.08.2024 tarihinde İnterpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda, ülkemizden çıkış yaptıkları G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya’da yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir. Her suç ve suçlunun yurtiçinde ve yurtdışında takipçisi olmaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Hamidiye Mahallesi, Dilaver Sokak'ta 18 Ağustos'ta yaşanan olayda, Filistinli iş insanı A.A., iş insanı F.M. ve koruması E.K.'nın bulunduğu otomobile, maskeli saldırganlar tarafından susturucu takılı silahlarla saldırı düzenlenmiş A.A. (30) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonrası susturucu takılı silahı bırakıp kaçan zanlıların yakalanması için operasyon başlatılmış 19 Ağustos'ta zanlıların saat 00.48 sıralarında Kırklareli'nden yurt dışına çıktıkları belirlenmişti.

AA