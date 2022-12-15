İstanbul'daki trafik kazasında 240 promil alkollü trafik canavarı bakın kim çıktı!

ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri, Şişli'de kaza yaptı. Elkhamri'nin 240 promil alkollü çıktığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri, Şişli'de kaza yaptı. Bir otomobile resmî araçla arkadan çarpan Elkhamri'nin 240 promil alkollü çıktığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre; sabah saat 05.00 sıralarında Şişli'de meydana gelen kazada, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julia A. Eade'nin eşi Mounir Elkhamri resmî plakalı otomobille, önünde ilerleyen bir otomobile çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırırken polis ise resmî plakalı aracı kullanan Mounir Elkhamri'ye alkolmetre üfletti. 240 promil alkollü çıkan Elkhamri, resmî aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Yaralı sürücünün hastanede tedavisi devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.