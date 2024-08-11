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İstanbul'daki ünlü giyim mağazasında gizli kamera rezaleti

İstanbul'daki ünlü giyim mağazasında gizli kamera rezaleti
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İstanbul'da ünlü bir giyim mağazasının güvenlik müdürünün mağazada çalışan kadınların üstlerini değiştirdiği alanı kameralarla izlediği ortaya çıktı.

İstanbul'da bulunan ünlü bir giyim mağazasında güvenlik müdürü olarak çalışan B.C.'nin kadınların üzerini değiştirdiği alanı izleyebilmek için kameraların açısını değiştirdiği ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, olay geçen 26 Aralık'ta İstanbul Beyoğlu'nda bulunan giyim mağazasında meydana geldi. Mağazada güvenlik görevlisi olarak çalışan 23 yaşındaki S.Y., iş yerinde yapılan tadilat nedeniyle kendilerine ayrılan bir bölüme üzerlerini değiştiriyordu.

Güvenlik müdürü B.C.'nin 3 yıla kadar hapsi istendi.

Olayın yaşandığı gün işyerine gelen genç kadın işletmenin üst katına çıkarak üzerini değiştirmek istedi. Kıyafetlerini çıkardıktan sonra üniformasını giyen S.Y., iş yerinde bulunan güvenlik kamerasının açısının değiştirilerek soyunduğu alanı izlendiğini gördü. Bu durumu diğer çalışma arkadaşlarıyla paylaşan genç kadın geçmişe yönelik kamera görüntülerini incelemeye başladı.

S.Y., yaptığı incelemede üzerini değiştirdiği sırada kameranın kendisini kayda aldığını fark etti. Görüntüyü en başa aldığında ise kameranın açısını aynı işletmede güvenlik müdürü olarak çalışan B.C., isimli şahısın değiştirdiğini ve bu durumun kamera tarafından kayıt altına alındığını fark etti. Yaşadığı şokun ardından genç kadın emniyete giderek kendisini dikizleyen müdür hakkında suç duyurusunda bulundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Gözaltına alınan B.C., emniyette verdiği ifadesinde söz konusu kameranın açısının iş yerinde tadilat olması ve çalışma yapan mimarın özel eşyalarının kaybolmaması için açıyı değiştirdiğini o bölgede personelin kıyafetini değiştirdiğini bilmediğini söyledi.

Kimseyi dikizlemediğini söyleyen güvenlik müdürü üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu görüntüler incelenmesi için bilirkişiye verildi.

3 YIL HAPİS İSTEMİ

Bilirkişi inceleme sonrasında söz konusu kayıtlarda S.Y., isimli şahısın üzerini değiştirdiği sırada kayıt altına alındığını raporladı. Savcılık rapor sonrası B.C., hakkında, 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek' suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak

Sabah Gazetesi

Etiketler güvenlik müdürü gizli kamera kamera açısı kadınların giyinme odası
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