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İstanbul'daki yaşlı bakımevinde yangın!

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İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir özel yaşlı bakımevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

 Beylikdüzü’nde bulunan özel bir yaşlı bakımevinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaşlı bakımevinde kalan ve dumandan etkilenen 14 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yangın saat 18.55 sıralarında Kavaklı Mahallesi Er Sokak’ta bulunan 4 katlı özel bir yaşlı bakımevinin çatı katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içerideki vatandaşlar sağlık ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Tahliye edilen 14 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA

Etiketler yaşlı bakımevi beylikdüzü yangın
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