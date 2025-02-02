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İstanbul'daki zincir markette büyük yangın

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İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir zincir marketin deposunda yangın çıktı.

Esenyurt’ta sabah saatlerinde bir AVM’nin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Olay, saat 06.00’da Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zincir marketin depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangına birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

DHA / İHA

Etiketler esenyurt yangın istanbul avm'de yangın depo itfaiye
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