  İstanbul'dan havalanmaya hazırlanan yolcu uçağında ''uçakta bomba var'' paniği!

İstanbul-Cidde seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan yolcu uçağında bulunan yolcunun "uçakta bomba var" ifadeleri paniğe neden oldu.

İstanbul Havalimanı'ndan Cidde seferini yapmak üzere kalkış için son hazırlıklarını tamamlayan SV278 sefer sayılı Airbus A321 tipi Saudia Airlines'e ait yolcu uçağında yapılan bomba ihbarı uçak içerisinde paniğe neden oldu.

Uçakta bulunan bir yolcunun 'uçakta bomba var' sözü üzerine kabin ekibi durumu kaptan pilota bildirdi.

Sonrasında uçağın kaptan pilotu hava trafik kontrolörü ile irtibata geçti ve durum üzerine uçağa polis ekipleri çağırıldı.

Uçağın kabin ve kargo bölümü bomba arama köpeğiyle didik didik aranırken, bagajlar yeniden mobil X-Ray cihazından kontrol edildi.

İhbarda bulunan yolcu polis ekipleri tarafından uçaktan indirilirdi ve yapılan aramaların ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Sefer gecikmeli gerçekleşti.

