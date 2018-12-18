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  4. 18 Aralık 2018 16:36

İstanbullular dikkat ! Bu yollar trafiğe kapanacak

Ziraat Türkiye Kupası'ında, Kasımpaşa ile Menemen Belediyespor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

İstanbullular dikkat ! Bu yollar trafiğe kapanacak
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 17.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, Kasımpaşa ile Menemen Belediyespor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın 14.00'ten müsabaka bitimine kadar Neva Sokağı girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişimi, Refik Saydam Caddesi stat yan yol ile İspark'ın 3. ve 4. kat çıkışları ve stat yan yol istikametinin trafiğe kapatılacağı bildirildi.

 
 

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