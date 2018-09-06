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İSTANBUL'UN 10 İLÇESİ İÇİN SEL ALARMI !
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  4. 06 Eylül 2018 09:53

İstanbul'un 10 ilçesi için sel alarmı !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sarıyer'de sel riski olduğunu belirterek, vatandaşları hazırlıklı ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul'un 10 ilçesi için sel alarmı !
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Son radar ve uydu görüntüleri ve gerçekleşen yağışlar dikkate alındığında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sel riski bulunmaktadır. Söz konusu ilçede; köprü, menfez v.b. yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik  olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir" denildi.

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