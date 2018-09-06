İstanbul'un 10 ilçesi için sel alarmı !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Son radar ve uydu görüntüleri ve gerçekleşen yağışlar dikkate alındığında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sel riski bulunmaktadır. Söz konusu ilçede; köprü, menfez v.b. yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir" denildi.

İstanbulluları dün gece uyutmayan şimşekler böyle görüntülendi

Meteoroloji uyarmıştı; İstanbul'da yağış başladı, peki ne kadar sürecek ?

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















