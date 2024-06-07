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  4. İstanbul'un 230 metrelik televizyon kulesinin tepesinde tehlikeli paylaşım

İstanbul'un 230 metrelik televizyon kulesinin tepesinde tehlikeli paylaşım

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İstanbul'da bir "sosyal medya influser"ı Büyükçekmece’de bulunan 230 metrelik televizyon kulesinin tepesine tırmanarak video çekti.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde atıl durumda bulunan 230 metre yükseklikte olan televizyon kulesinin en tepesindeki antene çıkan genç yürekleri ağza getirirken, o anları kaydedip sosyal medya hesabında da paylaştı.

İstanbul'da bir

Büyükçekmece’de yapıldığı günden bu yana atıl durumda bulunan televizyon kulesi, daha önce icra haberiyle gündeme gelmişti. Televizyon kulesine bir arkadaşıyla giren Mustafa Kurt isimli genç en tepede bulunan antenin ucuna kadar tırmandı. 

İstanbul'da bir

230 metreye hiçbir koruma önlemi olmadan çıkan gençler o anları videoya kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyenlerin yürekleri ağzına geldi.

İHA

Etiketler büyükçekmece televizyon kulesi influser sosyal medya sosyal medya fenomeni
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