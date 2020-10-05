SON DAKİKA
EYLÜL 2020 ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
DOLAR, EURO VE ALTINDAN ENFLASYON VERİLERİNE İLK TEPKİ!
EKİM 2020 KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 05 Ekim 2020 10:07

İstanbul'un baş belaları yine ortaya çıktı

İstanbul'da sürücülerin kabusu olan değnekçiler yine ortaya çıktı. Bir saat park için 15 TL isteyen şahıslar, cadde üzerinde yavaşlayan araçların yanına yaklaşarak para istiyor.

İstanbul'un baş belaları yine ortaya çıktı
A+ A-

Aracını Gümüşsuyu Caddesi'nde park etmek isteyen Volkan Hacısüleymanoğlu ile değnekçiler arasında 1 Ağustos'ta park parası yüzünden tartışma çıkmış ve Hacısüleymanoğlu değnekçiler tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın üzerinden geçen kısa bir sürenin ardından değnekçiler yine ortaya çıktı.

SAATİ 15 TL
Gümüşsuyu Caddesi'ni kendilerine mesken tutan değnekçiler, DHA ekibinden de para istediler. DHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, araçlarını park etmek isteyen ekibe yaklaşan değnekçi bir saat için 15 Türk Lirası istedi.

YAVAŞLAYAN TÜM ARAÇLARIN YANINA YAKLAŞTI
Gümüşsuyu Caddesi ile Taksim Meydanı girişinde bekleyen ve iki kişi oldukları gözlenen değnekçiler hem Kabataş istikametinde hem de Taksim istikametinde seyir halindeyken yavaşlayan araçlara yaklaşarak araçlara yer gösterdiler. Değnekçilerin müşteri aradığı o anlar DHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

DHA

park , beyoğlu , taksim , değnekçi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM