İstanbul'un denize girmenin yasak olduğu Karadeniz kıyıları 2 genci daha yuttu
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İstanbul Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda yasak olmasına rağmen denize giren 2 genç kayboldu.
Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi.
Biri 18 diğeri 22 yaşındaki 2 genç yasak olmasına rağmen denize girdi. Gençler denize girdikten kısa süre sonra dalgaların arasında kayboldu.
İhbar üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Gençlere hala ulaşılamazken çalışmalar birçok ekip eşliğinde devam ediyor.
İHA
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