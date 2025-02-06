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İstanbul'un eli palalı ve silahlı şehir eşkıyaları kamerada

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İstanbul Büyükçekmece’de lokanta işletmecisinin caddede "Hızlı gitmeyin" diyerek uyarıp tartıştığı araç sürücüsü ve yakınları pala ve silah ile lokantayı basıp ortalığı savaş yerine çevirdi

Olay, dün akşam saatlerinde Muratçeşme Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerindeki lokantanın işletmecesi bir araç sürücüsüne "Hızlı gitmeyin" diyerek uyarıda bulundu.

Uyarının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında araç sürücüsü ve yakınları pala ve silah ile dükkana geldi. Taraflar arasında çıkan kavga büyüdü.

İstanbul Büyükçekmece’de lokanta işletmecisinin caddede "Hızlı gitmeyin" diyerek uyarıp tartıştığı araç sürücüsü ve yakınları pala ve silah ile lokantayı basıp ortalığı savaş yerine çevirdi

Büyüyen kavga sonrası araçlara da zarar verildi. Darptan dolayı yaralanan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Büyükçekmece’de lokanta işletmecisinin caddede "Hızlı gitmeyin" diyerek uyarıp tartıştığı araç sürücüsü ve yakınları pala ve silah ile lokantayı basıp ortalığı savaş yerine çevirdi

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Olay anlar ise hem güvenlik kamerası hem de çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde çıkan kavga, pala ve silah ile dükkanda yaşanan arbede ve araçlara zarar verilmesi yer aldı.

İHA

Etiketler palalı pala silah silahlı lokanta saldırı hızlı gitmeyin
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