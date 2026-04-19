  4. İstanbul'un Esencılısında kan donduran olay! İntihar etti denmişti, katilien yakını çıktı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan şüpheli ölümün altından aile içi bir cinayet çıktı. 112’ye yapılan "intihar" ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları incelemede 44 yaşındaki kişinin öz oğlu tarafından vurularak öldürüldüğü belirledi.

Esenyurt'ta intihar ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, inceleme sonucu olayın cinayet olduğunu tespit etti. Hastanede hayatını kaybeden H.Y.'ı(44) silahla vurduğu belirlenen oğlu Ş.Y.(25) gözaltına alındı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Serçe Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Silahla intihar ettiği iddia edilen H.Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. H.Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay 112 Çağrı Merkezi'ne intihar olarak bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, apartmanda ve dairede inceleme yaptı. Olayın intihar olmadığı, aile içi tartışma sonucu meydana geldiği belirlenirken, silahı kullanan kişinin H.Y.'ın oğlu Ş.Y. olduğu tespit edildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli kısa sürede hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise şüphelinin üst kattaki evinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

 

DHA

Türkiye'yi terk eden Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu
Gülistan Doku soruşturmasında itiraf videosu dosyaya girdi: ''Hamile kaldı ben de kafasına sıktım''
Temmuz zammı netleşiyor: Emekli ve memurlar için zam hesabı değişti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer'e acı veda: Gitarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Kayıp olarak aranan lise öğrencisi genç kız ölü bulundu
İstanbullulara müjde: Giriş ücreti 450 TL'den 1 TL'ye indirildi
Narin cinayeti davasının karar gününde şoke eden olay: Silahlarla yakalandı
Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor!
Bir ilimize daha yüksek hızlı tren müjdesi: Bu yıl hizmete açılacak! Bir ilimize daha yüksek hızlı tren müjdesi: Bu yıl hizmete açılacak! Sınırın sıfır noktasında dev hasat: Tarla fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü, vatandaş endişeli! Sınırın sıfır noktasında dev hasat: Tarla fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü, vatandaş endişeli! Hastanede büyük yangın; Hastalar ve çocuklar tahliye edildi! Hastanede büyük yangın; Hastalar ve çocuklar tahliye edildi! İstanbul sise teslim oldu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu, trafik durdu! İstanbul sise teslim oldu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu, trafik durdu! MİT, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev operasyon! Panama bandıralı gemiden çıkanlar şoke etti! MİT, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev operasyon! Panama bandıralı gemiden çıkanlar şoke etti! Gülistan Doku soruşturmasında şok itiraf: ''Hamile kaldı, kafasına sıktım!'' Gülistan Doku soruşturmasında şok itiraf: ''Hamile kaldı, kafasına sıktım!'' Delikanlı dizisinde Fırat Tanış krizi: Ayrılığın arkasındaki neden belli oldu Delikanlı dizisinde Fırat Tanış krizi: Ayrılığın arkasındaki neden belli oldu Trio Ekibinden Gençlerbirliği-Galatasaray maçı yorumu: Ofsayt kararı doğru mu, yanlış mı ? Trio Ekibinden Gençlerbirliği-Galatasaray maçı yorumu: Ofsayt kararı doğru mu, yanlış mı ? Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha! Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha!