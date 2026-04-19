İstanbul'un Esencılısında kan donduran olay! İntihar etti denmişti, katilien yakını çıktı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan şüpheli ölümün altından aile içi bir cinayet çıktı. 112’ye yapılan "intihar" ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları incelemede 44 yaşındaki kişinin öz oğlu tarafından vurularak öldürüldüğü belirledi.

Esenyurt'ta intihar ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, inceleme sonucu olayın cinayet olduğunu tespit etti. Hastanede hayatını kaybeden H.Y.'ı(44) silahla vurduğu belirlenen oğlu Ş.Y.(25) gözaltına alındı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Serçe Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Silahla intihar ettiği iddia edilen H.Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. H.Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay 112 Çağrı Merkezi'ne intihar olarak bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, apartmanda ve dairede inceleme yaptı. Olayın intihar olmadığı, aile içi tartışma sonucu meydana geldiği belirlenirken, silahı kullanan kişinin H.Y.'ın oğlu Ş.Y. olduğu tespit edildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli kısa sürede hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise şüphelinin üst kattaki evinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

