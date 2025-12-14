  1. Anasayfa
  4. İstanbul'un göbeğinde at eti rezaleti: Kesip kesip satışa hazırlıyorlardı!

İstanbul Ataşehir’de bir depoda kaçak at kesimi yapıldığı ve etlerinin satışa hazırlandığı belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir depoda kaçak at kesimi yapıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntü ve paylaşımlar üzerine harekete geçti.

Savcılıktan alınan arama kararıyla depoya baskın düzenleyen ekipler, şüpheli E.B.’yi gözaltına aldı.

E.B.’nin emniyetteki ifadesinde, kaldığı depoda G.G. isimli şahsın 3 atı kestiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, G.G.’yi de yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheli G.G.’nin, hayvan hırsızlığının yanı sıra "evden ve açıktan hırsızlık" ile "kasten yaralama" suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.

Kaçak kesimle ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

İHA

