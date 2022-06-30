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  4. İstanbul'un göbeğinde bir rezalet daha! Güpe gündüz kimseye aldırmadı

İstanbul'un göbeğinde bir rezalet daha! Güpe gündüz kimseye aldırmadı

İstanbul'un göbeğinde bir rezalet daha! Güpe gündüz kimseye aldırmadı

İstanbul'da peş peşe gelen "sokak ortasında cinsel ilişki rezaleti" görüntülerinden sonra bu sefer de takım elbisesiyle güpe gündüz sokak ortasında hiç bir şey olmamış gibi tuvaletini yapan bir kişi kameralara takıldı.

Son zamanlarda Türkiye'nin dört bir tarafından ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. İstanbul'da en son Bebek'te güpegündüz cinsel ilişkiye giren çiftin ardından Beşiktaş'ta arabanın üzerinde kendisini çekenlere aldırış etmeden ilişkiye giren çiftin haberi gündem olmuştu.

 Sosyal medya, son zamanlarda yaşanan skandal olaylara eklenen yeni bir olayı konuşuyor. İstanbul Fatihte dün bir kişi, sokak ortasında kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı.

Takım elbiseli görüntüsüyle dikkat çeken adam rahatlığıyla 'pes' dedirtirken bir süre sonra gözden kayboldu.

Etiketler sokak ortasında rezalet tuvaletini yaptı takım elbiseli fatih istanbul
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