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  4. 01 Ağustos 2017 20:11

İstanbul'un göbeğinde dehşet !

İstanbul Beyoğlu'nda iki kişi arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

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İstanbul Beyoğlu’nda 2 şahsın otobüste başlayan tartışmasının dışarıda büyümesi sonucu kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi yaralanırken, dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi Kabristan Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, M.T. (24) otobüste bir şahısla tartıştı. Bir süre sonra sokak üzerinden otobüsten inen 2 şahsın tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada kimliği belirsiz bir şahıs belinden çıkarttığını tabancayı ateşleyerek M.T.’yi ayağından ve bileğinden vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zanlı ise olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı M.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme yürütürken, eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA

silah , beyoğlu , kavga
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