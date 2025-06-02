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İstanbul'un göbeğinde gasp: Eli bıçaklı zanlı çocuk çıktı

İstanbul'un göbeğinde gasp: Eli bıçaklı zanlı çocuk çıktı
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İstanbul Kadıköy’de bir genci bıçakla tehdit ederek kolyesini gasp eden 17 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı ifadesinde, "Beni yanımdaki çocuklar teşvik etti" dedi.

İstanbul Kadıköy'de sokakta oturan 2 genç, yanlarına gelen çocuklar tarafından bıçakla tehdit edilerek gasp edildi. Genç boynundaki kolyesini vermek istemeyince 17 yaşındaki çocuk bıçak göstererek zorla kolyeyi aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası 2 çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 suça sürüklenen çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Beni yanımdaki çocuklar teşvik etmiştir"

Gasp yapan E.B.Ö. mahkemedeki ifadesinde, "Mağdura kolyesi tekrar geri verilmiştir. Bıçağı ben çekmedim. Görüntü kayıtlarında görüldüğü üzere kolyeyi ben aldım ancak bıçak çekmedim. Ben bıçağı ver dedim ancak almadım. Yanımdaki çocuklara da dedim, bu çocuk şikayetçi olursa geri vereyim diye söylemiştim. Beni yanımdaki çocuklar teşvik etmiştir. Kadir isimli şahıs ve arkadaşlar söylediler. Ben pişmanım. Üzerime atılı suçlamayi kabul etmiyorum" dedi.

"Kendisi bize arkadaşları olduğunu söylemişti"

T.M.Ş. adlı zanlı ise, "E.B.Ö. olay öncesinde bize hiçbir sey söylemedi. Biz yukarı çıktığımızda şaka yapıyor sanmıştık. Kendisi bize arkadaşları olduğunu söylemişti. Videodaki bıçak oyuncak bıçaktır. Ben hiçbir şeye müdahale etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğince zanlılardan E.B.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.M.Ş.'ye ise yurt dışı yasağı ve haftada 2 gün polis merkezine giderek imza atmak suretiyle adli kontrol hükümleri uygulandı.

İHA

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Etiketler gasp kadıköy Çocuk istanbul
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