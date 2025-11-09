  1. Anasayfa
  4. İstanbul'un göbeğinde görülmemiş vahşet: Genç kadını alev alev yaktılar!

Güncelleme:

İstanbul Kadıköy'de bir eğlence mekanının önünde arkadaşıyla oturan 33 yaşındaki G.Y., başına yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Kıskançlık nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen saldırgan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Kadıköy’de 33 yaşındaki G.Y., kıskançlık krizine giren bir kadın tarafından başına yanıcı madde dökülüp ateşe verildi. Herkesin gözü önünde yaşanan olayda ağır yaralanan Y. hastanede yaşam mücadelesi verirken, saldırgan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekol TV muhabiri Gamze Şimşek’in haberine göre, bir çocuk annesi G.Y., Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde arkadaşlarıyla birlikte bir eğlence mekânının önünde oturuyordu. Kısa bir telefon görüşmesinin ardından yanına yaklaşan bir kadın, elindeki yanıcı maddeyi Y.’nin başına dökerek, “Sen benim sevgilimle mi birliktesin?” diye bağırdı ve çakmağı çakarak genç kadını ateşe verdi. Saldırgan, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı.

Arkadaşları söndürmeye çalıştı

Bir anda alevler içinde kalan Y.’ye ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Masada oturan kişiler panikle genç kadını söndürmeye çalışırken, çevrede büyük kargaşa yaşandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Y.'nin vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştu. Durumunun kritik olduğu ve yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

“Bir anda geldi, arkadaşımızı yaktı”

Olay anına tanık olan M.U., yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Masadaki herkes şoke oldu. Bir anda tanımadığımız bir kadın geldi, elindeki yanıcı maddeyi arkadaşımızın üzerine döktü. Altı kişi birden söndürmeye çalıştık ama kolay olmadı. Arkadaşımızın vücudu neredeyse tamamen yandı. Hâlâ hastanede, çok acı çekiyor. Sesini duyurmaya çalışıyoruz.”

Saldırgan tutuklandı

Olay sonrası kaçan kadın, polis ekiplerinin kısa sürede başlattığı çalışma sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EkolTV

Etiketler istanbul kadıköy eğlence mekanı
