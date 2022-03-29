İstanbul'un göbeğinde iki grup arasında silahlı çatışma: Yaralılar var

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi 5. Yol Sokak'ta iki grup arasında bir kahvehanede tartışma çıktı. Dışarı çıkan yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. Silahların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Görgü tanığı bir kişi, "Koşarak dışarı çıktılar. Aracın içinden sopa ve bijon anahtarları alıp birbirine girdiler. 5-6 el Silah da patladı" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA