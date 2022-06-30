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  4. İstanbul'un göbeğinde zabıtalara saldırının yeni detayları ortaya çıktı

İstanbul'un göbeğinde zabıtalara saldırının yeni detayları ortaya çıktı

İstanbul'un göbeğinde zabıtalara saldırının yeni detayları ortaya çıktı

Beşiktaş’ta 24 Haziran’da meydana gelen zabıtalara saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Akıllara durgunluk veren olay, 24 Haziran Cumartesi günü saat 02.10 sıralarında Beşiktaş’ta meydana geldi. İddiaya göre; Etiler’de izinsiz afiş asan 3 kişiyi, Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri uyardı. Denetimlerine devam eden Zabıta, aynı grubu bu kez Ortaköy’de afiş asarken gördü. Zabıta ekipleri geldikleri araçtan indiklerinde, afiş asan gruptan biri, üzerine doğru koştuğu zabıta memurunu itti.

 BIÇAKLA TEHDİT ETTİ, SIRTINA SOPAYLA VURDU
Zabıtanın karşılık vermesi üzerine, aynı kişi belinden çıkardığı bıçakla zabıta ekiplerini tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine zabıta ekipleri geri çekilirken arkalarından gelen bir başka kişi, bir memurun sırtına sopa ile vurdu. Saldırganlar, ekiplerin yeniden üzerlerine geldiğini görünce, olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Etiketler saldırı zabıta
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