İstanbul'un lüks rezidansında fare istilası

İstanbul Ümraniye'deki bin daireli lüks rezidansta yaşanan fare istilası rezidans sakinlerini evinden etti. Site sakinleri otellere taşındı, site yönetimi sokak kedileriyle farelerle mücadele başlattı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan ve bin daireden oluşan lüks rezidansın sakinleri son günlerde kelimenin tam anlamıyla bir kabusu yaşıyor.

Rezidans kedi boyutundaki farelerin istilası altında. Rezidansın 10'uncu katında dahi görülen fareler rezidansta yaşayanları çaresiz bıraktı.

Rezidansın içinden gelen görüntüler kabusun boyutlarını gözler önüne sererken milyonlarca TL'lik konutların bulunduğu koridorlarında cirit atan fareler yüzünden pek çok site sakini çareyi evini terk ederek bölgedeki otellere taşınmakta buldu.

Bu arada site yönetiminin farelerle mücadele için sitenin otopark ve bodrum katlarına çok sayıda sokak kedisi getirdiği öğrenildi.

Sitenin otopark ve depo alanlarındaki kediler de site sakinleri tarafından görüntülendi.